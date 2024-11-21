Ünlü aktör Michael Malarkey'den sosyal medyayı sallayan boykot

İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu Michael Malarkey, katıldığı bir programda Starbucks kahvesini çöpe atarak şirketi boykot ettiğini duyurdu. İsrail askerlerine destek sağladığı iddiasıyla Starbucks’a tepki gösteren Malarkey’in bu protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu Michael Malarkey, katıldığı bir programda sergilediği protestoyla gündem oldu.

Ünlü aktör, İsrail askerlerine ücretsiz yiyecek ve içecek desteği sağlayan Starbucks’ı boykot etti.

Starbucks kahvesini çöpe attı

Program sırasında önüne koyulan Starbucks kahvesini fark eden Malarkey, kahveyi içmeyi reddetti.

Ünlü oyuncu, kahveyi alıp çöpe atarak tepkisini gösterdi.

"Siz de boykot etmelisiniz"

Malarkey, Starbucks'ı boykot ettiğini ifade ederek, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz" dedi.

Malarkey'in hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kişi tarafından destek mesajları aldı.