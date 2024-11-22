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POLİTİKA

Anahtar Parti MYK Üyesi'nden olay sözler!

Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar, İstanbul’daki bir teşkilat buluşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı olduklarını ancak iktidara geldiklerinde bu sistemin getirdiği ayrıcalıklardan vazgeçip vazgeçemeyeceklerinden emin olmadığını söyledi

Geçtiğimiz ay Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde kurulan Anahtar Parti’nin MYK Üyesi Murat Uçar, partisinin İstanbul Bağcılar’da düzenlenen teşkilat buluşmasında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Murat Uçar etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şu an için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıyız ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim.”

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