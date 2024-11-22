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İstanbul'da motosikletli kuryeye demir çubuklu saldırı anı kamerada

Maltepe'de bir sürücünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye demir çubukla saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 kara yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsüyle motosikletli kurye arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kara yolundaki taralı alanda duran taraflar arasındaki tartışma devam ederken, sürücü ticari aracından aldığı demir çubuğu motosikletin sepetine sapladı.

Motosiklet yere düşerken sürücü bu kez elindeki demir çubukla kuryeye saldırdı. Kaskıyla yere düşen kuryenin önce sırtına sonra da kafasına demir çubukla vuran sürücü, olay yerindeki başka bir kuryenin araya girmesiyle aracına binerek uzaklaştı.

Bu arada, ticari aracın sürücüsünün demir çubukla motosikletli kuryeye saldırması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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