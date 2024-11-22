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Diyarbakır'da öğretmenden öğrenciye hayat kurtaran müdahale!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın teneffüste yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

Yaman'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul öğretmeni Özgür Geçmez'e bildirdi.

Geçmez, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak Yaman'ın rahat nefes almasını sağladı.

Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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