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Adrenal kitleler, yaşamı tehdit edebilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, böbrek üstü bezinden kaynaklanan adrenal kitlelerin hormonal etkilerle yaşamı tehdit edebilecek hastalıklara yol açabileceğini bildirdi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, böbrek üstü bezinden kaynaklanan adrenal kitlelerin hormonal etkilerle yaşamı tehdit edebilecek hastalıklara yol açabileceğini bildirdi.

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