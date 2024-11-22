Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında, Şaban Sevinç’in “AK Parti, iktidarda kalmak için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor” açıklamasına, Hadi Özışık “Bahçeli’ye ihtiyaç duymak bir gururdur” sözleriyle yanıt verdi.

Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında, Şaban Sevinç ve Hadi Özışık arasında 'Devlet Bahçeli' polemiği yaşandı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, “AK Parti, iktidarda kalabilmek için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullanırken, İnternethaber Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, “Allah'tan Bahçeli gibi kudretli, vatanına milletine sevdalı bir adama ihtiyaç duymuşlar. Terör örgütü PKK ile kol kola olan partiye ihtiyaç duymamışlar. Bahçeli'ye ihtiyaç duymak bir gururdur” diyerek destek verdi.