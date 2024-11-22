BIST 9.550
DOLAR 34,55
EURO 36,02
ALTIN 3.007,30
GÜNCEL

Hadi Özışık: Bahçeli'ye ihtiyaç duymak bir gururdur

Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında, Şaban Sevinç’in “AK Parti, iktidarda kalmak için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor” açıklamasına, Hadi Özışık “Bahçeli’ye ihtiyaç duymak bir gururdur” sözleriyle yanıt verdi.

Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında, Şaban Sevinç ve Hadi Özışık arasında 'Devlet Bahçeli' polemiği yaşandı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, “AK Parti, iktidarda kalabilmek için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullanırken, İnternethaber Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, “Allah'tan Bahçeli gibi kudretli, vatanına milletine sevdalı bir adama ihtiyaç duymuşlar. Terör örgütü PKK ile kol kola olan partiye ihtiyaç duymamışlar. Bahçeli'ye ihtiyaç duymak bir gururdur” diyerek destek verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şaban Sevinç, Mansur Yavaş'ın görevini açıkladı
Şaban Sevinç, Mansur Yavaş'ın görevini açıkladı
Turgay Güler: İmamoğlu ile Yavaş arasında gerilim tırmanacak
Turgay Güler: İmamoğlu ile Yavaş arasında gerilim tırmanacak
Hadi Özışık: CHP'nin lideri böyle şirinlik yapmaz
Hadi Özışık: CHP'nin lideri böyle şirinlik yapmaz
Halk TV'de skandal sözler: İHA, SİHA karın mı doyuruyormuş
Halk TV'de skandal sözler: İHA, SİHA karın mı doyuruyormuş
Diyarbakır'da öğretmenden öğrenciye hayat kurtaran müdahale!
Diyarbakır'da öğretmenden öğrenciye hayat kurtaran müdahale!
Adrenal kitleler, yaşamı tehdit edebilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor
Adrenal kitleler, yaşamı tehdit edebilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor
İstanbul'da su zammı sonrası İmamoğlu'nun videosu gündem oldu
İstanbul'da su zammı sonrası İmamoğlu'nun videosu gündem oldu
İstanbul'da motosikletli kuryeye demir çubuklu saldırı anı kamerada
İstanbul'da motosikletli kuryeye demir çubuklu saldırı anı kamerada
Anahtar Parti MYK Üyesi'nden olay sözler!
Anahtar Parti MYK Üyesi'nden olay sözler!
Barış Yarkadaş kulis bilgisi verdi! Kılıçdaroğlu mahkemede ne konuşacak?
Barış Yarkadaş kulis bilgisi verdi! Kılıçdaroğlu mahkemede ne konuşacak?
Fatih Erbakan DEM'lilere sahip çıktı: Hemfikiriz
Fatih Erbakan DEM'lilere sahip çıktı: Hemfikiriz
Ünlü aktör Michael Malarkey'den sosyal medyayı sallayan boykot
Ünlü aktör Michael Malarkey'den sosyal medyayı sallayan boykot