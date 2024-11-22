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Halk TV'de skandal sözler: İHA, SİHA karın mı doyuruyormuş

Halk TV'de yayınlanan Neden Sonuç isimli programda, Türkiye, Savunma Sanayii'nin göz bebekleri İHA ve SİHA'lar ile ilgili moderatör Seda Selek'ten skandal bir yorum geldi.

Halk TV'de ekranlara gelen Seda Selek ile Neden Sonuç isimli programın konuğu, gazeteci Mehmet Tezkan'dı. Geçtiğimiz gün Bayraktar TB3'ün kısa pistli bir gemiye iniş ve kalkış yapmasının konuşulduğu programda, Mehmet Tezkan, 1 buçuk yıl önce de İHA'ların bu gemi üzerinde bulunduğunu söyleyerek, bu başarının yeni olmadığını, ancak seçim vaadi olarak tekrar kullanıldığını iddia etti.

Seda Selek'ten şoke eden yorum

Tezkan'ın bu sözleri başlı başına bir skandalken, asıl bomba ise programın sunucusu Seda Selek'ten geldi. Selek, İHA ve SİHA'ların bu büyük başarısına vatandaşların hayran kalmasını küçümseyerek 'İHA, SİHA karın mı doyuruyormuş' ifadelerini kullandı.

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