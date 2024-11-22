Hadi Özışık: CHP'nin lideri böyle şirinlik yapmaz

CHP’nin 20. Olağanüstü Kurultayı’nda Mansur Yavaş’ın konuşma saatiyle ilgili sitemi ve Ekrem İmamoğlu’nun yatıştırıcı açıklamaları dikkat çekti. Özgür Özel’in Yavaş’a destek için yaptığı hareket, Hadi Özışık tarafından eleştirilirken, Prof. Dr. Hasan Sınar insancıl liderlik vurgusuyla yanıt verdi.

CHP’nin 20. Olağanüstü Kurultayı’na Mansur Yavaş’ın konuşma saati tepkisi damga vurmuştu. Yavaş, kurultayda konuşma yapacağı bilgisinin kendisine bir saat kala verildiğini söyleyerek “Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz” demişti.

İmamoğlu'nun yatıştırma konuşması

Yavaş’ın sitemine karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım” demiş, bu anlarda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın konula girip başını omzuna koymuştu.

'CHP'nin lideri böyle şirinlik yapmaz'

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda söz konusu görüntüyle ilgili konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "CHP'nin lideri bir lider iki belediye başkanı arasında böyle şirinlik yapmaz" diyerek Özel'in o hareketini eleştirdi.

Özışık'ın bu sözlerine, programın bir diğer konuğu Prof. Dr. Hasan Sınar, "Size böyle öğrettiler liderliği, yanlış. Lider had bildirmek zorunda değil, insancıl lider de olabilir" şeklinde yanıt verdi.