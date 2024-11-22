Turgay Güler: İmamoğlu ile Yavaş arasında gerilim tırmanacak

'CHP'de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' polemiğinin parti içerisinde gerilime sebep olduğu son dönemlerde konuşulurken, Gazeteci Turgay Güler, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ikilisi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı hadi Özışık, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar ve gazeteci Turgay Güler konuk olarak katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmesini ve görüşme sonrasında kameraların önünde Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu uğurladığı görüntüler ile ilgili açıklamalarda bulunan Turgay Güler, Mansur Yavaş'ın soğuk tavrına dikkat çekti.

Turgay Güler, ‘daha önceki birbirlerine karşı olan hallerini de hatırlıyoruz’ derken, bu görüntüden bile ikili arasında ciddi problem yaşandığını belli olduğunu dile getirdi. Güler, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Kurultay'la başlayan süreçle birlikte ciddi problemler var. İkisi arasındaki gerilim ilerleyen zamanlarda tırmanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.