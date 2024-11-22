Şaban Sevinç, Mansur Yavaş'ın görevini açıkladı

CHP içerisinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’ten Ekol TV canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday olmayacağı yönünde yaptığı açıklamaların ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi.

Şaban Sevinç’ten 'yardımcı' iddiası

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa konuk olarak katılan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, bir kulis bilgisi paylaşarak Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını, Mansur Yavaş'ın ise İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etti.

'Devlet Bahçeli' benzetmesi

Şaban Sevinç, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda, Mansur Yavaş'ın yardımcılığını yapabileceği beklentisine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Gelen Başkanı Devlet Bahçeli'nin mevcut durumunun da buna benzediğine dikkat çekti. Sevinç konu hakkında; "Devlet Bey'in yardımcılık gibi bir sıfatı yok ama Devlet Bahçeli fiilen güçlü bir Cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı.