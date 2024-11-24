Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda, bir şüphelinin durakta kavga ettiği yolculara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne kaldırım taşı fırlatıp, başından yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde şüpheli Ali B. (21), durakta bekleyen iki yolcuya küfredip üzerlerine yürüdü. Şüpheliden uzaklaşmaya çalışan yolcular İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne bindi. Peşlerinden otobüste binip yolculara saldıran Ali B, şoförün de yardımıyla araçtan indirildi. Bunun üzerine şüpheli, önüne geçip hareket etmesine izin vermediği otobüsün sileceklerini kırdı.

Otobüs şoförü Mustafa Gemici'nin (53) polisi aradığı sırada saldırganın yerden alıp otobüsün kapısına fırlattığı kaldırım taşı, kapının camını kırıp şoförün başına isabet etti.

Saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan şoförü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Otobüs şoförünün yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, yaşanan olayın ardından sürücünün başına kaldırım taşının isabet ettiği görülüyor. Kayıtlarda, şoförün başına su dökmesi ve yolculardan yardım istemesi yer alıyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip şüphelinin kimliğini tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, 12 saat sonra saldırganı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ali B'nin 52 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Direkt beni durdurmak amacıyla attığı taş kafama geldi"

Özel halk otobüsü şoförü Mustafa Gemici, AA muhabirine, olay günü Piyalepaşa'da durağa yanaşırken birkaç kişinin kavga ettiğini gördüğünü söyledi.

Kapıları açtığında bir kişinin "Beni gasbettiler, paramı çaldılar." şeklinde bağırdığını duyduğunu aktaran Gemici, "O esnada kavga edenlerden ikisi önden, biri orta kapıdan araca bindi. Binmesiyle içerideki yolcuyu rahatsız etti. Böyle olunca ben 'inin aşağı' dedim." ifadelerini kullandı.

Gemici, bunun üzerine bir kişinin aşağı indiğini ancak diğerlerinin araçta kaldığını dile getirerek, aşağıya inen şüphelinin otobüsün önüne geçip sileceklere zarar verdiğini ve aracı yumrukladığını anlattı.

Bu kişiyi uyarmasına rağmen kendisini dinlemediğini belirten Gemici, "Arabayı durdurmaya, beni engellemeye kalktı. Bu olay 5-6 dakika sürdü. Onunla yoldan çekilmesi için savaş verirken arabayı sağa çektiğimde 'kaldırım taşı aldı' denildiğini duydum. Bunu duymamla birlikte bu kişi binilen kapıdan taşı fırlattı. Direkt beni durdurmak amacıyla attığı taş kafama geldi. O esnada kendimden geçtim." diye konuştu.

Otobüsteki yolcuların kendisine yardım ettiğini kaydeden Gemici, ambulans ve polisin de geldiğini söyledi.

Hastaneye gittiğinde ekibinden ve bağlı bulunduğu kurumdan kimsenin gelip acısını paylaşmadığını ifade eden Gemici, "Ben şunu öğrendim, başına ne gelirse gelsin senin arkanda duran hiçbir kurum, hiçbir şahıs yok. Gelen giden olmadı." dedi.