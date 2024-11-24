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Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu 'Karma Sergi', ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı. Her bir eser, sanatçısının gönlünden kopup gelen bir hikâyeyi anlatıyor, bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Sergiyi hayata geçiren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ile sanatçıları tebrik eden Erdoğan, paylaşımında sergide sanatçılarla çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

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