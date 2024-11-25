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Emekli polisten bomba iddia: Narin Güran cinayeti yarın çözülür

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşi bir cinayete kurban gitmesi Türkiye'yi yasa boğarken, katilin kimliği henüz belirlenemedi. Eski cinayet polisi Savaş Kurtbaba, gözden kaçan kritik bir delil üzerinde çalıştıklarını ve yarın sonuçlanacak analizle cinayetin çözülebileceğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette katilin kim olduğu ise henüz bulunamadı. Emekli Cinayet polisi Savaş Kurtbaba, tv100’de Narin cinayeti davasına dair gözden kaçan bir delil üzerine bir süredir çalıştığını ve sonucun yarın çıkacağını belirtti.

“Yüzde yüz cinayeti çözecek bir delil”

Kurtbaba konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Benim bir çalışmam var. Yarın sonuçlanıyor büyük ihtimal. Çok değerli bir şey. Narin üzerine çok önemli bir delil. Gözden kaçan bir delilin çalışmasını bazı bilim adamları ile bunun çalışmasını yapıyoruz. Benim yakaladığım bir şey yarın sonuca kavuşuyor inşallah. Yüzde yüz cinayeti çözecek bir delil. Yarın sonuçlar geliyor eğer uyumlu olursa bu iş bitti diyebiliriz” dedi.

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