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GÜNCEL

Marmara Adası'ndaki mermer ocağındaki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olayda, işçilerden biri hayatını kaybederken, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise mermer bloklarının büyük bir hızla yerinden kayarak aşağıya yuvarlandığı anlar kaydedildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor. 

Heyelan anı kamerada

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığı görüldü.

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