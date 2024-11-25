Saadet Partisi'nde tepki çeken slogan! AK Partili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salonu terk etti

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde eski geney başkan Temel Karamollaoğlu’nun "Netanyahu’nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler” sözleri sonrası salonda sloganlar atılmaya başlandı. “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganlarının ardından AK Parti adına kongreyi tribünden takip eden Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salondan ayrılırken görüntülendi.

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa Mahmut Arıkan seçilirken kongreye AK Parti karşıtı sloganlar damga vurdu.

Kongrede konuşan Karamollaoğlu, “Mükemmel bir genel başkandım' demiyorum. 'Muhteşem işler yaptım' demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu’nun "Netanyahu’nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler” sözleri sonrası salonda sloganlar atılmaya başlandı.

“Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganlarının ardından AKP adına kongreyi tribünden takip eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.