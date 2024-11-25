İzmir'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde ham petrol fırınında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı.

Patlamanın ham petrol fırınında yaşandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TÜPRAŞ'tan açıklama

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmir Rafinerisinde meydana gelen yangının söndürüldüğünü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığını açıkladı.

Faaliyetlerin sürdüğünü vurgulayan şirket, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.