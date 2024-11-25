Fahrettin Altun: Kadına yönelik şiddetle mücadele bir insanlık görevidir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, "Kadına yönelik şiddetle mücadele bir insanlık görevidir. Şiddete yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirip, aktif mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Şiddetle mücadelede #BizVarız" ifadelerini kullandı.
Altun paylaşımında, kadına yönelik şiddete karşı hazırlanan videoya da yer verdi.