BIST 9.647
DOLAR 34,58
EURO 36,30
ALTIN 2.983,03
SPOR

Sinan Engin Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya çağrı: Yapıyı dümdüz edersiniz

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe yönetimine canlı yayında çağrı yaptı. Engin, “Ali Talisca’yı, yap Nesyri hamlesi. Yapı mapı kalmaz!" dedi.

Beşiktaşlı eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Fenerbahçe'nin almak istediği yıldız futbolcu Talisca ile ilgili çarpıcı açıkmalalarda bulundu.

Engin, Beyaz futbol programında Talisca tranferiyle ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya çağrı yaptı:

Engin, "Sevgili başkan sevgili Acun Ilıcalı. Al Talisca'yı. Yap En Nesyri hamlesiyle bir santrofor yapabiliyorsan yapı mapı kalmaz. Yapıyı mapıyı varsa diyorsunuz ya yapı. Yapıyı mapıyı dümdüz edersiniz." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Onur Yıldız, Beşiktaş yönetimini eleştirdi: İşte vizyon bu hocam
Onur Yıldız, Beşiktaş yönetimini eleştirdi: İşte vizyon bu hocam
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası
Saadet Partisi'nde tepki çeken slogan! AK Partili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salonu terk etti
Saadet Partisi'nde tepki çeken slogan! AK Partili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salonu terk etti
Emekli polisten bomba iddia: Narin Güran cinayeti yarın çözülür
Emekli polisten bomba iddia: Narin Güran cinayeti yarın çözülür
Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı
Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı
Marmara Adası'ndaki mermer ocağındaki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı
Marmara Adası'ndaki mermer ocağındaki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı
Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım:
Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı güvenlik kamerasında
Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı güvenlik kamerasında
Canlı yayında olduğunu unutan Sergen Yalçın'dan olay hareket!
Canlı yayında olduğunu unutan Sergen Yalçın'dan olay hareket!
Emekli Orgeneral Arif Çetin Ekol TV'yi ziyaret etti
Emekli Orgeneral Arif Çetin Ekol TV'yi ziyaret etti
CHP’li meclis üyesi, gazeteciyi bayıltana kadar dövdü saldırı anı güvenlik kamerasında
CHP’li meclis üyesi, gazeteciyi bayıltana kadar dövdü saldırı anı güvenlik kamerasında
Hadi Özışık: Bahçeli'ye ihtiyaç duymak bir gururdur
Hadi Özışık: Bahçeli'ye ihtiyaç duymak bir gururdur