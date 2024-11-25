Sinan Engin Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya çağrı: Yapıyı dümdüz edersiniz

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe yönetimine canlı yayında çağrı yaptı. Engin, “Ali Talisca’yı, yap Nesyri hamlesi. Yapı mapı kalmaz!" dedi.

Beşiktaşlı eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Fenerbahçe'nin almak istediği yıldız futbolcu Talisca ile ilgili çarpıcı açıkmalalarda bulundu.

Engin, Beyaz futbol programında Talisca tranferiyle ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya çağrı yaptı:

Engin, "Sevgili başkan sevgili Acun Ilıcalı. Al Talisca'yı. Yap En Nesyri hamlesiyle bir santrofor yapabiliyorsan yapı mapı kalmaz. Yapıyı mapıyı varsa diyorsunuz ya yapı. Yapıyı mapıyı dümdüz edersiniz." dedi.