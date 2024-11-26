BIST 9.620
DOLAR 34,65
EURO 36,46
ALTIN 2.929,97
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 7. Din Şûrası'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şûrası'na katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri özellikle İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Bunun etkileri gittikçe küresel boyutta artmaktadır" dedi.


"Dijital dünya küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları ve özellikle de ehli sünnet akaidini doğrudan hedef tahtasına koyuyor." açıklamasını yapan Erdoğan, "Dijital alemin sadece bir kapitalist araç olmadığını, sadece para kazanma, sadece eğlence amacı gütmediğini fark etmemiz gerekiyor." diye belirtti.

Erdoğan, "Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların tüm değerleriyle korunabilmesi için acil önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir." diye konuştu. "Dijital tekno kültürü yönetenlerin bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan kendi inanç, yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz." dedi.

Medyada yer alan, toplumun bazı kesimlerinin "öcü gibi" gösterildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz." dedi. Erdoğan, bunun milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek "RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır" uyarısında bulundu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya iki kez daha başarıyla iniş kalkış gerçekleştirdi
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya iki kez daha başarıyla iniş kalkış gerçekleştirdi
Özgür Özel'den kreş açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Özgür Özel'den kreş açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Yusuf Tekin: Kreşlerde LGBT’ye izin vermeyeceğiz
Yusuf Tekin: Kreşlerde LGBT’ye izin vermeyeceğiz
İzmir'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
İzmir'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara tespit edildi: İçerisi böyle görüntülendi
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara tespit edildi: İçerisi böyle görüntülendi
Fahrettin Altun: Kadına yönelik şiddetle mücadele bir insanlık görevidir
Fahrettin Altun: Kadına yönelik şiddetle mücadele bir insanlık görevidir
Sinan Engin Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya çağrı: Yapıyı dümdüz edersiniz
Sinan Engin Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya çağrı: Yapıyı dümdüz edersiniz
Onur Yıldız, Beşiktaş yönetimini eleştirdi: İşte vizyon bu hocam
Onur Yıldız, Beşiktaş yönetimini eleştirdi: İşte vizyon bu hocam
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası
Saadet Partisi'nde tepki çeken slogan! AK Partili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salonu terk etti
Saadet Partisi'nde tepki çeken slogan! AK Partili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salonu terk etti
Emekli polisten bomba iddia: Narin Güran cinayeti yarın çözülür
Emekli polisten bomba iddia: Narin Güran cinayeti yarın çözülür
Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı
Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı