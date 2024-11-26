Özgür Özel'den kreş açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Gazeteci Barış Yarkadaş, kreş krizi ile ilgili CHP Lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Özel Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, belediyelerin anaokulu değil "Çocuk Etkinlik Merkezi" açtığını belirterek, "Kreşlerimizi kapatmaya çalışıyorlar, ancak buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Özel, Anayasa Mahkemesi'nin 2007'deki iptal kararının güncel tartışmaları kapsamadığını vurguladı.

CHP Lideri Özgür Özel, Gazeteci Barış Yarkadaş’a kreş krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Kreşleri kapattırmayacağız”

Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, Özel ile yapmış olduğu görüşmenin detaylarını şu ifadeler ile anlattı; “Bugün bir belge yaydılar ortaya. Neymiş CHP gitmiş anaokullarını kapatın demiş. Belediyeler anaokulu yapamasın diye. Ben bu konuyu sordum bugün Özgür Özel’e. Aynen şunu söyledi; ‘Anayasa mahkemesi 2007’de belediyeler eğitim kurumu açabilir hükmünü CHP’nin başvurusu üzerine iptal etti. Ama bu iptal güncel tartışmaya dair konuyu kapsamıyor. CHP’nin başvurusu belediyelerin anaokulu açması üzerineydi. Biz anaokulu değil resmi adıyla Çocuk Etkinlik Merkezi açıyoruz. O karar üzerine kreşlerimizi kapatmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyeceğiz’ dedi.