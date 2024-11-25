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Yusuf Tekin: Kreşlerde LGBT’ye izin vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı belediyelere ait kreşlerde LGBT propagandası yapıldığına dair şikâyetler aldıklarını belirterek, "Bu husus kırmızı çizgimiz, kesinlikle izin verilemez ve gereği yapılacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gönderdiği kreş genelgesi üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı açıklamalarda iddiaya sert tepki gösterirken; "Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fuat Uğur, kreş krizi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmesinden önemli detayları aktardı.

“Kreşlerde LGBT’ye izin vermeyeceğiz”

Gündem yaratacak açıklamalara yer veren Bakan Tekin, “Kreş adı altında faaliyet yürüten yerlerle ilgili, ahlaki anlamda bir takım veli şikâyeti geldi. Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası ve eşcinselliği özendirici etkinlikler de yapılmakta. Bu husus kırmızı çizgimiz. Ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacaktır" dedi. 

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