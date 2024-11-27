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Kaza sonrası ayakları üşüyen çocuğa kendi çoraplarını giydiren sağlıkçı gündem oldu

Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan küçük çocuğa ayakları üşüdüğü gerekçesiyle kendi çoraplarını çıkarıp giydiren acil tıp teknisyeni (ATT) Aysel Göçer, hasta nakli için geldiği Düzce'de yaşadıklarını anlattı.

Yaklaşık 11 yıldır Konya'da ATT olarak çalışan 32 yaşındaki bir çocuk annesi Göçer, önceki gün Konya-Ankara kara yolu Karaömerler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan anne, baba ve çocuklarına müdahale etmek için bölgeye gitti.

Müdahale sırasında yaralı çocuğun ayakkabısı ve çorapları olmadığı için ayaklarının üşüdüğünü fark eden Göçer, kendi çoraplarını çıkarıp küçük Eymen'e giydirdi.

Yürek ısıtan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Hasta nakli için geldiği Düzce'de o gün yaşananları AA muhabirine anlatan Göçer, 24 Kasım'da kaza ihbarına giderek yaralılara müdahale ettiklerini söyledi.

Ailenin küçük sıyrıklarla kazadan kurtulduğunu, babayla beraber çocuğu ambulansa aldıklarını aktaran Göçer, şunları kaydetti:


"Çocuğumuzun ayağında çorap ve ayakkabı olmadığını gördüm. O an kısa süreliğine dışarıda soğukta temas etme şansım oldu, buz gibiydi. Ambulansımız sıcaktı ama yine de battaniyeyle ısıtmaya çalıştık. Çocuğumuz olayın şokuyla ve havanın verdiği şoktan dolayı titremeye devam ediyordu. Benim de 5 yaşlarında oğlum var. Bir an evladımızı kendi evladım yerine koydum. Hiç düşünmeden ayağımdaki çorabı çıkarıp ona giydirmek istedim ve yaptım da."

Göçer, Eymen'in kendisine teşekkür ettiğini belirterek, "Ben de ona çok yakıştığını söyledim. Bu şekilde onu hastaneye sevk ettik." dedi.

Sağlık çalışanlarının oldukça merhametli insanlar olduğunun altını çizen Göçer, "Herkesin yarasına dokunmaya çalışan insanlarız. Herkesin iyiliği için uğraşırız. Kendimizi geri plana atıp onlar için çabalarız. Bu da öyle oldu." diye konuştu.

Bu arada, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Göçer'e telefonla ulaşarak duyarlı davranışından ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

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