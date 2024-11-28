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Ankara Adliyesi'nde yasak aşk skandalı! Savcıyla yakalandı...

Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı H.C. ile Yargıtay Tetkik Hakimi eşi N.D.'nin boşanma süreci, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile yaşanan yasak aşk skandalıyla gündem oldu. N.D'nin eşi ile evde basılan Y.G., panikle balkondan atlayarak ağır yaralandı. Olay sonrası çift boşanırken, HSK kararnamesiyle savcı H.C. Şanlıurfa'ya atandı.

Ankara Adliyesi'nde, boşanma aşamasında olan Cumhuriyet Savcısı H.C. ile Yargıtay Tetkik Hakimi eşi N.D. arasındaki şiddetli geçimsizlik adalet camiasında gündem oldu. Çiftin boşanma sürecindeki gerginlik, evlerini ayırmalarıyla devam etmişti.

Ekol TV'nin haberine göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G.'nin aynı adliyede görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.C. ile yasak aşk yaşamaya başladı.

Hakim, savcı kocasını ağır ceza başkanıyla bastı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., Cumhuriyet Savcısı'nın yaşadığı aynı binada ikamet eden bir akrabasını ziyaret etti. Ardından, davet üzerine savcının evine gitti. Savcı H.C. Y.G. ile kahvaltı yaparken eşi N.D eve geldi. Israrla kapıyı çalan N.D kapının açılması ile kocasını Y.G ile yakaladı.

Savcı karşısında eşi H.C. ve Y.G.'yi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. O an panikleyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. korku içinde balkona yönelerek aşağıya atladı.

Olayda ağır yaralanan Y.G., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yapılan ilk tespitlerde kemiklerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Hakim ile Cumhuriyet Savcısı karı-koca boşandı. Olayın duyulmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu da harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan HSK Güz Kararnamesiyle Savcı H.C. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

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