Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prokovatöre yanıtı salonda alkış aldı

Cumnurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da konuşması sırasında “Siyonistler faaliyetlerini denizlerinizde ve limanlarınızda sürdürürken…” sözleriyle slogan atan kişiye "Yavrum, burada siyonistlerin dili olma. Dünyadaki Siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki vahşetini eleştirirken salonda buluna bir kişinin sözünü kesmesi üzerine Erdoğan, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız." dedi.