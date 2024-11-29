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Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 155 bine yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi” hızla devam ediyor.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta yarın saat 13.30’da düzenlenecek törende deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek.

"Anahtarlar hep huzura açılsın"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ‘anahtar’ vurgulu tanıtım filmini paylaştı. Bakan Kurum, mesajında deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 155 bine yükseleceğini duyurdu. Bakan Kurum, “Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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