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Fenerbahçeli futbolcular ve Mourinho Prog zaferini taraftarla böyle kutladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanına 2-1 yenerken maçın ardından tribünlerle bütünleşen futbolcuların ve Jose Mourinho'nun kutlama anları Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertiler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Son dakikalarda gelen golle galibiyete uzanan Fenerbahçe, Prag zaferini taraftarıyla kutladı. Maçın ardından tribünlerle bütünleşen futbolcuların kutlama anları Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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