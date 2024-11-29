Fahrettin Altun'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı yayımladı. Altun, 420 gündür süren soykırımı ancak 'İnsanlık İttifakı''nın durdurabileceğini söyleyip, "Bir gün elbet Özgür olacak Filistin!" dedi.

Fahrettin Altun, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan sürecin, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ettiğine dikkati çekti.

"Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında İsrail'in yıllar içinde Filistin topraklarını işgali ve yaptığı katliamlara ilişkin görüntülerden oluşan videoya da yer verdi.