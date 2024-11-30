İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşinin kaçtığı adama kurşun yağdırdı
İstanbul'da Pendik'te bir kişi, eşinin kaçtığı kişiyi sokakta kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Açılan ateşte bir kişi de bacağından yaralandı. Cinayet anı kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde İbrahim G, eşiyle kaçtığı iddia edilen Ali Z. ile karşılaştı.
İbrahim G'nin tabancayla açtığı ateşte Ali Z'nin yanı sıra olay yerinde bulunan Aydın T. de vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Ali Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Aydın T'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli İbrahim G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.