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Liverpool fizyoterapistinden tepki çeken hareket! Arda Güler su almak isteyince...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Liverpool maçında, Liverpool fizyoterapistinin, susayan Arda Güler'in su alma girişimini engelleyip sert bir şekilde terslemesi tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi maçında önceki gün Liverpool ile karşılaşan Real Madrid’de Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Maç içerisinde sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için sahaya giren Liverpool fizyoterapistinin hareketi tepki çekti.

Susayan Arda Güler’in su alma girişimini engelleyen fizyoterapistin, Arda’yı sert bir şekilde terslediği görüldü.

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