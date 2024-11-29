Hadi Özışık: Diyarbakır Anneleri şimdiye kadar neden aklınıza gelmiyordu hocam?

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini programına katılan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Ceza Hukuçusu Prof. Dr. Hasan Sınar arasında Öcalan ve DEM konusuna ilişkin tartışma yaşandı.

Dem Parti'nin İmralı ile görüşme talebi ve Öcalan'a 'sayın' denilip denilmemesine ilişkin diyalogların olduğu sırada, Prof. Dr. Hasan Sınar; 'Şehit aileleri dışarıda bırakılarak bir çözüm olur mu?' sorusunu yönelterek tepkisini dile getirdi.