Dem Parti'nin İmralı talebine onay çıktı mı? Hadi Özışık açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla alakalı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) partisinin grup toplantısında yaptığı çağrının ardından DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın bu başvuruyu kabul edip etmeyeceği merak edilirken, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'de katıldığı Tartışma Zemini isimli programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile, konuyla alakalı yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Özışık, Yılmaz Tunç'un 'konuyu henüz değerlendiriyoruz' şeklindeki yanıtını canlı yayında duyurdu.

Hakaretlere tepki

Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşme talebinin kabul edilmemesi sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve savcı Akın Gürlek'e gelen hakaret ve tehditlere tepki gösterdi.