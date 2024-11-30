DEM Parti'nin dilekçesindeki 'sayın' detayı! Hadi Özışık: Bu ikiyüzlülüktür

DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na sunduğu dilekçede "sayın" ifadesini kullanmaması tartışma yarattı. Hadi Özışık, bu durumu "ikiyüzlülük" olarak nitelendirirken, Şaban Sevinç bu yoruma tepki gösterdi. Özışık, tartışmada Meral Danış Bektaş'ın geçmişteki ifadelerini hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü.

DEM Parti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazdı. Her konuşmalarında Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanan DEM Partililerin, dilekçede 'sayın' ifadesine yer vermemesi, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in dikkatini çekti.

"Bu ikiyüzlülüktür"

Şaban Sevinç'in, Adalet Bakanlığı'ndan onay alabilmek için sayın ifadesini kullanmadıklarını normal karşılaması üzerine Hadi Özışık, "Burada "Sayın" ifadesini yazmaktan imtina ettilerse bana göre bu ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç'in bu ifadeye tepki göstermesi üzerine ise Özışık, DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş'ın, Öcalan için Meclis'te yapmış olduğu tartışmaları hatırlatarak. Şaban Sevinç'e DEM Partilileri savunmasına gerek olmadığını söyledi.