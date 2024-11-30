Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'a 'spor kompleksi' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Kahramanmaraşlı vatandaşlara 'spor kompleksi' müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a mahcup olmayacağız.



Asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla pes etmediniz, el ele vererek dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.



6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz.

Bugünkülerde birlikte 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz.

Gelecek yıl Maraş'ta 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur ve bereket nasip eylesin. Bu konutların yapımında emeği olan herkese, teşekkür ediyorum.



Bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içinde. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil eser ve hizmet kazandırmak için bir fırsat olarak gördük.

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi.

Özgür Özel'e sordu: Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir?

Ana muhalafet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Hangi icraatınız oldu? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?

Biz bugün Maraş'ta 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz.

"Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar"

Eski genel başkanınız bedava konut vereceğiz diyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeleriniz aracılığıyla yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar.

Bunların devrik genel başkanı, hükümet bu enkazın altında kalır diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı. Oğlum diye bağrına bastığı kim varsa ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı.

"Özgür Özel Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör"

Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz söz verince unutan değil gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz.

Bizi kendinizle karıştırmayın. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin arkasındayız. Çok daha modern bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz. 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu akıllı şehirleri inşa ediyoruz.

Erdoğan'dan spor kompleksi müjdesi

Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla muhteşem bir yapıyı şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraşımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz. 121 bin 500 metrekarelik projemiz üzerinde olimpik yüzme havuzundan kafeteryalara, kamp merkezinden uluslararası spor salonlarına kadar her şey olacak. Spor kompleksimizinde hem uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız, hem de nice yıldızları yetiştireceğiz. Spor tesisimiz gençlerimiz başta olmak üzere Maraş halkına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum.