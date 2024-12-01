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Fiorentinalı futbolcu yere yığıldı! Dev maç ertelendi

Serie A'da Inter'in Fiorentina'ya konuk olduğu maç, Edoardo Bove'nin sahada aniden yere yığılmasıyla ertelendi. 22 yaşındaki oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında futbolcuların endişeli halleri dikkat çekti. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Fiorentina'ya konuk oldu. 

Mücadele Edoardo Bove'nin yere yığılması sonrası yarıda kesildi. 

22 yaşındaki Fiorentina oyuncusu maç sırasında bir anda yere yığıldı. Edoardo Bove'nin ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi.

Oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme henüz ortaya çıkmadı. 

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında iki takımın futbolcuları da oyuncunun çevresini çember oluşturarak kapattı. İki takım oyuncularının da endişeli görüntüleri ekrana yansıdı.

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