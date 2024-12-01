Suriye Milli Ordusu kritik bölgeyi PKK'dan temizledi

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin terör koridoru planını engellemek amacıyla başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda stratejik Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi. Türkiye sınırına 13 kilometre mesafedeki bu alan, terör örgütünün saldırı merkezi olarak kullanılıyordu

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin terör koridoru oluşturma girişimine karşı yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında stratejik Minnığ Havalimanı'nı kontrol altına aldı. Çatışma anının görüntüleri de yayınlandı.

Minnığ Havalimanı'nın stratejik önemi

Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir bağlantı kurma hedefinde olan PKK/YPG'nin planlarını engellemek için başlatılan operasyonda, SMO güçleri Minnığ Havalimanı’nı ele geçirdi. Türkiye sınırına yalnızca 13 kilometre mesafede yer alan havalimanı, 2016 yılında PKK/YPG tarafından işgal edilmişti.

Bu stratejik bölge, Rusya ve İran’ın askeri malzeme dağıtımını gerçekleştirdiği önemli bir karargah olarak biliniyordu. Aynı zamanda terör örgütü, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini hedef alarak saldırılar düzenliyordu.

Cephe hatlarında çatışmalar sürüyor

Operasyon kapsamında SMO güçlerinin Tel Rıfat’ta konuşlanan teröristlerle mücadelesi devam ediyor. Kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney yönlerinde ilerleyen birlikler, bölgede tam kontrol sağlamak için çatışmalarını sürdürüyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun başlangıcı

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma girişimini durdurmak amacıyla Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatmıştı. Suriye rejiminin kontrolündeki toprakların PKK/YPG’ye devredilmesi ve Fırat'ın doğusundan Halep bölgesine sevk edilen ağır silahlarla desteklenen teröristlerin oluşturduğu tehdidi engellemek hedefleniyor.

SMO, operasyon sırasında Rakka ile Halep arasındaki bağlantıyı keserek terör örgütünün lojistik Hatlarını da etkisiz hale getirmişti.

Tel rıfat'taki durumun tarihsel arka planı

2016 yılının Şubat ayında YPG/PKK’lı teröristler, Rusya’nın hava desteğiyle Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri ele geçirmişti. Bu süreçte yaklaşık 250 bin sivil yerinden edilerek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda bırakılmıştı.

YPG/PKK, Tel Rıfat’tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki Türk güvenlik güçlerine ve muhalif mevzilere yönelik saldırılar düzenliyor. Tel Rıfat’ı elinde tutmaya çalışan terör örgütü, bu süreçte Esed rejimiyle iş birliği içinde hareket etti.

Tel Rıfat'taki kontrol mücadelesi

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine doğru ilerlemesiyle rejim güçleri Tel Rıfat’tan çekilmişti. Ancak terör örgütü, bölgedeki varlığını sürdürmek için çatışmalarını sürdürüyor.