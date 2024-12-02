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Erman Toroğlu 'hakemin büyük kıyağı Galatasaray'a' diyerek o pozisyonu yorumladı

Eski hakem Erman Toroğlu, 56. dakikada Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in Thiam'a müdahalesine 2. sarıdan kırmızı kart vermeyen hakem Oğuzhan Çakır'ı eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı 2-2 sona erdi. Hakem Oğuzhan Çakır'ın bazı kararları tartışma konusu olurken, Davinson Sanchez'e verilmeyen ikinci sarı kart pozisyonu çok konuşuldu.

Hakem otoriteleri, Davinson Sanchez'in Thiam'a ayağıyla basmasının çok net sarı kart olması gerektiğinde birleşti. Eski hakem Ahmet Çakar, "Eyüpspor hakeme rağmen 1 puan almıştır. Bu akşam hakkı yenen Eyüpspor'dur. Sanchez'in en az iki defa oyundan atılması gerekirdi. 84. dakikada Eyüpspor'un verilmeyen penaltısı var" dedi.

Benzer bir yorum da Ekol TV'de Galatasaray-Eyüpspor maçınının pozisyonlarını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu'ndan geldi.

Toroğlu, "İkinci sarı kesin. Hakemin büyük kıyağı Galatasaray'a. Net. Davinson'un 2.sarı kartı görerek atılması gerekiyordu. Hakemin yaptığı en büyük hata bu."ifadelerini kullandı.

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