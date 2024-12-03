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Suriyeli Türkmenler Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi

Suriye Milli Ordusu'ndaki Türkmenler terör örgütü YPG'den temizledikleri Tel Rıfat'a mehter marşı eşliğinde girdi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

SMO’nun terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığı Tel Rıfat’a dönüşler de başladı. Terör örgütünün kontrolü almasının ardından evlerini terk ederek Azez, Mare ve Afrin’e göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli de Tel Rıfat’a dönüş yapmaya başladı.

SMO’nun ilçe merkezini ele geçirmesinden kısa süre sonra bile bir grup yerinden edilmiş kişi Tel Rıfat’a dönerken, çok sayıda sivilin uzun zamandır görmedikleri akrabalarına kavuşarak hasret giderdikleri görüldü.

SMO içerisinde yer alan Türkmenlerden oluşan bir grubun, Tel Rıfat’a araçlarında açtıkları Mehter Marşı eşliğinde girmeleri dikkat çekti.

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