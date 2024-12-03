Adana'da kar maskeli iki kişi, güvenlik kulübesini yakıp güvenliğe silah çekti

Adana'nın Çukurova ilçesinde kar maskeli iki şüpheli, bir site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Havaya ve park halindeki bir araca ateş açan şüpheliler, bir kişiyi dışarı çağırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kar maskeli 2 şüpheli, bir site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki siteye gelen iki şüpheliden biri, sitenin önündeki güvenlik kulübesine girdi.

Tabancayla kadın güvenlik görevlisini tehdit ederek sitenin bahçesine çıkaran şüpheli havaya ateş açtı.

Sitede park halindeki bir otomobile de ateş eden şüpheli bağırarak bir kişiyi dışarı çağırdı. Bu sırada diğer zanlı, benzin dökerek site girişini ateşe verdi.

Tehdit ettiği güvenlik görevlisinin söz konusu kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine şüpheli havaya ateş açarak, kendisini bekleyen diğer zanlıyla olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen otomobili silahla gasbetmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü aracını durdurmayarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, biri kar maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, site sakinleri tarafından saniye saniye kaydedildi.