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MEDYA

İlber Ortaylı canlı yayında fenalaştı

TV100'de yayınlanan "Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı" programında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine yayına ara verildi ve Ortaylı programdan erken ayrıldı. Okan Bayülgen, "Profesyonelliğinize hayranız, sizi dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz" diyerek Ortaylı’ya destek oldu.

tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında korkutan anlar yaşandı.

İlber hoca korkuttu

Programda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi ve İlber hoca yayından erken ayrılmak durumunda kaldı. 

Okan Bayülgen: Profesyonelliğinize hayranız

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz.

Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." dedi.

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