Ebru Baki, canlı yayında Fatih'leri karıştırdı

Ebru Baki, TV100’deki canlı yayında, muhabir Fatih Poyraz’a eski meslektaşı Fatih Portakal’ın adıyla hitap ederek isimleri karıştırdı. Hatasını fark eden Baki, "Nerede o hatayı yapacağım diye beklerken sana denk geldi. Özür dilerim" sözleriyle durumu esprili bir şekilde toparladı.

Gazeteci Ebru Baki, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'den ayrılarak TV100 ekranlarına transfer olmuştu. Yeni kanalında canlı yayınlanan bir programda ilginç bir an yaşandı. Baki, TV100 muhabiri Fatih Poyraz'ı, eski çalıştığı kanal Sözcü TV'de görev yapan gazeteci Fatih Portakal’ın adıyla çağırarak isimleri karıştırdı. Durumu fark eden Baki, hemen durumu toparladı ve "Nerede o hatayı yapacağım diye beklerken sana denk geldi. Özür dilerim" diyerek muhabire esprili bir şekilde özür diledi.