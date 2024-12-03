BIST 9.827
DOLAR 34,74
EURO 36,52
ALTIN 2.952,76
GÜNCEL

Özgür Özel dününü çabuk unuttu! Devlet Bahçeli'nin büyük tavsiyesi Özel'e çok dokundu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon ihtiyacı olduğunu belirtirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Özel ise Bahçeli’yi ekonomik kriz gündemini saptırmakla suçlayarak konuşma metnini yırttı. Yaşanan bu gelişmeler, Hadi Özışık'ın YouTube'daki canlı yayınında değerlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve siyasi istikrara dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'de siyasi istikrar köklü, sağlam ve sağlıklıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bazı yönlerinde revizyon ihtiyacı hasıl olsa da yönetim hayatı artık güçlü bir bünyeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Özgür Bey, yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Ne sözün söz, ne de siyasetin adam gibi siyasettir. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır" dedi.

Bahçeli’nin bu açıklamaları üzerine Özgür Özel, Bahçeli'yi ekonomik kriz gündemini saptırmakla suçlayarak konuşma metnini yırttı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında yaşanan bu gelişmeyi değerlendirdi.

Yayının tamamını izlemek için tıklayın

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da kar maskeli iki kişi, güvenlik kulübesini yakıp güvenliğe silah çekti
Adana'da kar maskeli iki kişi, güvenlik kulübesini yakıp güvenliğe silah çekti
İlber Ortaylı canlı yayında fenalaştı
İlber Ortaylı canlı yayında fenalaştı
Ebru Baki, canlı yayında Fatih'leri karıştırdı
Ebru Baki, canlı yayında Fatih'leri karıştırdı
Okul müdürünün darp edilmesi güvenlik kamerasında
Okul müdürünün darp edilmesi güvenlik kamerasında
Giray Altınok parasızlık yaşadığı günleri anlattı: Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım
Giray Altınok parasızlık yaşadığı günleri anlattı: Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale CHP'ye katıldı
Nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
Nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
"Narkoçelik" operasyonlarında 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
"Narkoçelik" operasyonlarında 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Suriyeli Türkmenler Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
Suriyeli Türkmenler Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi
Beşiktaş'ta denizde kaybolan abla-kardeşin son görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş'ta denizde kaybolan abla-kardeşin son görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar