Özgür Özel dününü çabuk unuttu! Devlet Bahçeli'nin büyük tavsiyesi Özel'e çok dokundu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon ihtiyacı olduğunu belirtirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Özel ise Bahçeli’yi ekonomik kriz gündemini saptırmakla suçlayarak konuşma metnini yırttı. Yaşanan bu gelişmeler, Hadi Özışık'ın YouTube'daki canlı yayınında değerlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve siyasi istikrara dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'de siyasi istikrar köklü, sağlam ve sağlıklıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bazı yönlerinde revizyon ihtiyacı hasıl olsa da yönetim hayatı artık güçlü bir bünyeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Özgür Bey, yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Ne sözün söz, ne de siyasetin adam gibi siyasettir. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır" dedi.

Bahçeli’nin bu açıklamaları üzerine Özgür Özel, Bahçeli'yi ekonomik kriz gündemini saptırmakla suçlayarak konuşma metnini yırttı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında yaşanan bu gelişmeyi değerlendirdi.