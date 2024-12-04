Eyüpspor, Galatasaray maçının hikayesini paylaştı Arda Turan'ın taktikleri ortaya çıktı
Eyüpspor, Galatasaray maçının hikayesini yayınladı. Soyunda odasında futbolculara taktik veren Arda Turan'ın "Savunma arkasına, Abdülkerim'in arkası her zaman müsait." sözleri dikkat çekti.
Eyüpspor Trednyol Süper Ligi'nde aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor. 2-2 biten zorlu Galatasaray maçının hikayesini Eyüpspor paylaştı.
Arda Turan'ın soyunma odasında futbolcularına taktikleri, maç öncesi, esnası ve sonrasına ait dikkat çeken görüntüler aktarıldı.