Fenerbahçe Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonları 3 kırmızı 2 penaltı kararı atlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Mücadelenin tartışmalı hakem kararlarını yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler yorumladı. Hakem otoriteleri, maçta 3 kırmızı, 2 penaltı kararının atlandığını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, hakem Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un kararları çok kouşuldu.

Yayıncı kuruluştaki Trio programında hakem kararlarını değerlendiren eski hakemler, maçta 3 kırmızı kart ile 2 penaltının es geçildiğini söyledi. İşte o pozisyonlar ve yorumlar...

Soru: Emre Akbaba'nın sarı kart gördüğü pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Szymanski'nin ayağına bastı Emre. Net, tartışmasız, doğru sarı kart.

Bahattin Duran: Doğru bir sarı kart.

Deniz Çoban: Kart doğru.

Soru: Dusan Tadic'in ortasında top Robin Yalçın'ın eline geliyor mu?

Bahattin Duran: Top ele geliyor. Robin Yalçın'ın eline geldi. El en doğal halde. Kesinlikle ihlal söz konusu değil.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. El doğal konumda.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Soru: 26. dakikada Eyüpspor'un golünden önce ofsayt var mı? İnceleme neden 3 dakikaya yakın sürdü?

Bülent Yıldırım: Thiam'ın potansiyel olarak ofsayt olma ihtimali vardı. Sanal zekanın çıkardığı profilde ofsayt olmadığını göreceğiz. İnceleme neden uzun sürdü bilmiyorum. Golde problem gözükmüyor.

Bahattin Duran: Golden önce faul veya tartışmalı bir şey yok. Çok fazla sürünce inceleme, hakemin etrafında oyuncular birikti. İster istemez beklenti oluştu. Çok fazla sürdü inceleme.

Soru: Ahmed'in Osayi'ye müdahalesinde faul kararı yeterli mi?

Bahattin Duran: Bence yeterli. Orta sahada olan bir pozisyon. Kontrolsüz hareket değil. Dizleriyle yaptı faulü. Umut vaad eden atak söz konusu değil. Ahmed'i çağırıp uyardı hakem. Avantaj da olmaz. Top kendi sahasına doğru döndü. Yalnızca faul doğru.

Bülent Yıldırım: Sadece sol ayağını genişletti, diz teması gerçekleşti. Sadece faul kararı doğruydu.

Deniz Çoban: Sadece faul kararı doğruydu.

Soru: 32. dakikada Melih'in Fred'e yaptığı hamle sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Gecikmiş müdahale, kramponun tabanıyla, rakibi hedef aldı. Net, tartışmasız sarı karttı. Bu yakalamayınca kötü niyetli oyuncular bu tarz müdahaleye devam eder. Hakem kaçırdı. Net bir sarı kart kaçtı. Oyunun da bozulmaya başladığı pozisyona örnektir.

Bahattin Duran: Burada kartı yakalayıp 'Bu tip müdahalelere izin vermeyeceğim' deseydi kontrolü alırdı hakem. Sarı kart netti. Oyunun durdurulup Melih'e sarı kart çıkarmalıydı. Ayak yerde olsa sarıdan kırmızıya dönme ihtimalini konuşurduk.

Deniz Çoban: Fred, sportmence davrandı. Sıçradı, devam etti. Yere yatıp 2-3 takla atınca mı dikkat çekecek! Bu tarz pozisyonları yakalamak için konsantrasyonunuz yerinde olacak. Bunları yakalarsanız oyuncuların size itimadı artar.



Luccas Claro'nun Szymanski'ye müdahalesi...

Bahattin Duran: Szymanski'nin arkasında Claro var. Claro'nun odak noktası top olsa da aslında tehlikeli ve riskli bir hareket yaptı ayağını kaldırarak. Bu pozisyonda 3 ihtimal var. Claro riskli hamle yapmış olsa da ayağını kazara basınca mı geldi Szymanski'ye? Hayır, bunu bilerek yaptı, bastı, yoğunluğa göre sarı kart olur. Bilerek bası, kırmızı olur. Riskli bir hamle yapsa da Claro'nun, ayağını indirirken kazara bastı. Buna yakınım. Bu pozisyonda kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Claro'nun bütün bakışı topa. Hamle zamanlaması futbolun içinde. Ayarlama şansı yok Claro'nun. Szymanski düşerken sağ ayağı geriye geldi. Net, tartışmasız futbolun içinde kazara basma. Futbol içinde aksiyon. Karta gerek yok.

Deniz Çoban: Kazara basmalar elbette cezalandırılmaz. Yapacak bir şeyin olmadan, kafa topuna çıkarsınız basarsınız, havada topu takip ederken basarsınız. Rakip önde siz arkadayken hareketlerinizde kontrollü olmalısınız. Oynama şansı yokken ayağı kaldırdı, rakibi bozdu, düşen rakibin üzerine bastınız. Burada temelden bir kontrolsüzlük var. Kaza değil! Yaptığın hareketten sorumlusun. Önlem alabiliyorsan alacaksın. Fenerbahçeli oyuncu önde, top ona geldi, arkadan gelip saçmasapan olmayacak şekilde bozdu. Sonra düşerken kazara ayağa bastıyı kabul etmiyorum. Sarı ve üstünde olması gerek bu hareketin. Kırmızı karta da hayır demem. Bu kaza değil, kaza demem. IFAB'ın açıklamalarında da net bir ifade var; rakibi görerek bir hareket yapıyorsanız kusurlusunuz. Sıçrayıp düşerken yapılmış bir şey değil. Madem kaza, neden faul verdi hareket.

Soru: Amrabat'ın müdahalesi sonrası devam kararı doğru mu? Faul var mı Emre Akbaba aldattı mı?

Bülent Yıldırım: Etkili bir müdahale yok, aldatma yok.

Bahattin Duran: Hamle faulü gerektirmez. Emre Akbaba düşerken topuğu dizine çarpıyo Emre'nin. Hakem faul verse de itiraz etmezdim.

Deniz Çoban: Aldatma yok. Faul verse daha doğru olurdu.

Soru: Ahmed Kutucu'nun sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: İrfan'ın ayağını sıkıştırıyor. Kontrolsüz hamle. Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart kararında şüphe yok.



Soru: Melih - Fred mücadelesinde, Fred lehine faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Fred çok çabuk davranacak, sağ ayağını Melih'in kalfına takacak. Hücum faul verilmeliydi. Hakem yanıldı. Hücum faul olmalıydı.

Bahattin Duran: Faulü yapan Fred. Düşerken Melih'in ayağı geldi. İlk faulü yapan Fred'di. Faul ters oldu.

Deniz Çoban: Burada ya oyun devam eder ya hücum faul olur. Fred'in lehine faul çıkmamalıydı.

Soru: Caner Erkin faul bekledi, gol oldu, Arda Turan atıldı. Golden önce faul var mıydı?

Bahattin Duran: İrfan Can'ın Caner'e müdahalesi var. Devamında Eyüpsporlu oyuncuya geldi top. Oradan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'a geldi. Hakem oyunu devam ettirdi. Sonra En-Nesyri gol attı. İrfan Can Kahveci'nin Caner'e yaptığı hareketin karşılığı faul ve sarı kart. Hakem, Fenerbahçeli kalecideyken top; Caner'in yerde olduğunun farkında. Hakem oyunu durduracak. Caner'in yanına gelecek, hızlı şekilde tedavi almasını sağlayacak. Herkes orayı işaret etti Eyüpsporlu. Fauldü, sarı karttı. Hakem oyunu durdurmadı. VAR protokolüne göre, VAR müdahale etmedi. Orta sahada bir faul oldu. Pozisyonun başlangıç anı, atak fazı o an değil. İrfan Can Kahveci, Caner'e faul yaptıktan sonra top ortaya geldi; Ahmed Kutucu vurdu ve top İrfan Can Eğribayat'a geldi. Atak başlangıç fazı, İrfan Can Eğribayat'a gelen top. Bu nedenle VAR bu pozisyona müdahale etmedi. VAR protokolüne göre VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyon faul ve sarı kart, şüphe yok. Hakem kaçırdı. Ahmed Kutucu topa vurdu ve faz bitti.

Deniz Çoban: Burada VAR müdahalesine gerek yok. Arda Hoca ihraç oldu. Doğru, hakem kararına itiraz için alanını ihlal ediyor. Arda Hoca'nın faule mi başka şeye mi itiraz ediyor. Hakemi en ağır eleştireceğim konu, dönüp yatıyor bir oyuncu, İrfan Can farkında, yanına gitti Caner'in. Top kalecinin elindeyken durdurmalıydı...

Soru: En-Nesyri'nin kafa attığı söyleniyor, sarı mı kırmızı kart mı olur?

Bülent Yıldırım: Kafa atma değil de itme.

Bahattin Duran: Riskli bir hareket. Hakem ihraç eder, bir şey diyemezsin. Burada iki oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı.

Deniz Çoban: İki oyuncuya sarı kart.

Soru: Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon öncesi ofsayt kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Doğru. Pozisyon penaltıydı. Abdullah Bora Özkara ofsayt kaldırdı, VAR teyit etti, her şey doğru.

Bahattin Duran: Doğru karar.

Soru: Çağlar'ın duran topta gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Çağlar riskli bir hareket yaptı, sarı kart gördü. Sarı kartı kabul ediyorum. Dirsek yakın, oyuncu yakın, ittirme. Bu hakem yorumu. Hakem dirsekle itme olduğuna karar verdi. Hakem yorumuna saygı duyuyorum. Kırmızı kart gösterse de hakem kararına doğru diyecektim. Hakem görüp değerlendirdi. Riskli hareket. Sarı kartı kabul ediyorum.

Bülent Yıldırım: Topsuz oyunda yüze yapılan hamle, tolere edilebilir seviyenin üzerinde. Kırmızı kart gösterse daha doğru yapardı.

Deniz Çoban: Her pozisyon farklı. Yunus pozisyonunu konuştuk geçen hafta, doğru dedik. Ciddi faullü oyun mu, şiddetli hareket mi, top için mücadele ederken mi etmezken mi? Kitapta açıkça, top için mücadele etmezken topun olmadığı yerde rakibin yüzünü gözeterek hamle yaparsanız bu bir kırmızı karttır der. En-Nesyri'nin yaptığı göz ardı edilebilir ama bu göz ardı edilebilecek gibi değil. Yunus'ta top için mücadele var, burada top yok. Kırmızı kart gerekir.

Soru: Melih'in Fred'e müdahalesi sarı kart gerektirir mi?

Bülent Yıldırım: Hiç şüphe yok. Melih cesaretlendi, toptan sonra rakibinin bilek bölgesine yukarıdan bastı, kuvvetli. Net sarı kart. Caner'e de ikinci sarı kart çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Bu pozisyon sarı kart. Melih'in üçüncü sarı kartı. Hakem burada oyunu devam ettirdi. Sonrasında faul çaldı. Sonrasında çaldığı faule, Caner'in tepkisi de bence artık Caner'in ikinci sarı kartı olmalıydı. Melih'in üçüncü, Caner'in ikinci sarı kartı olmalıydı. Melih'in hiç kartı yok, kartsız bitirdi maçı.

Deniz Çoban: Caner, Melih... Melih'in 4-5 sarı kartı var. Caner'in 3 sarı kart var, ikisi garanti. Parmak sallayarak geldi devrede Caner. Sınırı çekmeliydiniz orada.



Soru: Melih'in Fred'e üst üste ikinci müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Dakika 31, dakika 60, dakika 62. Aynı oyuncu, aynı oyuncuya yapıyor. Futbol böyle oynanmaz.

Bahattin Duran: Bu da sarı kart. Faulü kaçırabilirsin ama 4 tane kontrolsüz faul bu.

Deniz Çoban: İki dakika içinde ikinci faulünü yaptı. Melih'in 4 sarı kart görmeli dedik ortak fikir olarak. 31, 45, 60, 62. dakikalarda. Bir yerden sonra yardımcı, dördüncü hakem de söylemeliydi.

Soru: 64. dakikada Tadic'in ortasında Melih'in ceza sahası içinde elle oynaması var mı?

Bülent Yıldırım: Tadic'in ortasında Melih'in 2 veya 3 parmakla müdahalesi var. Gözden kaçtı. Topa temas var. Top yükseldi. VAR müdahalesi gerektiren nitelikte elle oynama, kartı düşünmeyiz Melih için.

Deniz Çoban: Melih'e hiç sarı kart düşünülmedi zaten. Hakem hiç şüphelenmedi bile. Belki doğru yerde olsa şüphelenecek, yanlış yerde. Eli havada görüp karışacak. Çok önemli bir yanlış. Net hata. VAR müdahale etmeliydi. Penaltı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonu sahada görmek gerçekten zor. VAR, bunu ispat edebiliyorsa müdahale edip penaltıyı verdirmeli. Elde kanıt var, topun kırılması var, oyuncunun da parmaklarının net şekilde elle oynadığını görüyorum. Yeterli kanıt var. VAR müdahalesi ve penaltı verilmeliydi.

Soru: Thiam'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: İhlal yok. Top ortada. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: İhlal yok, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: İhlal yok, devam kararı doğru ama bence Thiam hakemi aldattı.



Soru: 65. dakikada Osayi, Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Pozisyon penaltı. Basit temas değil bu. Dirseğini hazırladı Caner, Osayi'nin kaburgasına can yakıcı şekilde temas etti. Bu pozisyon penaltı. Omuz koymak varken dirseği araç olarak kullanıp vurdu.

Bahattin Duran: Caner dirseğini hazırladı ve dirseğiyle birlikte vurdu. Penaltı ve sarı kart.

Deniz Çoban: İki hafta önce bu maçın VAR hakemi İlker Coşkun, Trabzonspor - Kasımpaşa maçında VAR olarak Enis Destan'a yapılan müdahaleye bundan daha hafif, daha az yaralayıcı, bundan daha az etkili harekete müdahale edip penaltı verdirdi. İki karar arasında standart yok. Penaltı verse hakem itiraz etmezdim. Bir artniyet dirsek çıkarma var. Futbol içinde müdahale de olarak değerlendirilebilir. Hakemle aynı fikirdeyim.

Bülent Yıldırım: Ben sizinle aynı fikirde değilim. Dirsekle oynanmıyor futbol. Omuz koymuyor ki Caner...

Deniz Çoban: Hakem görüp futbolun içinde demiş, hakemle aynı fikirdeyim.

Bahattin Duran: Buradan izleyip penaltı değil diyorsun?

Deniz Çoban: Futbolda böyle müdahaleler hep var. Hakemin devam kararını eleştirmem. VAR'ı eleştiririm, bundan 2 hafta önce öyle bir VAR müdahalesinde bulunduysa burada da bulunsun.

Soru: Melih'in Cengiz'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Kaçıncı oldu bilmiyorum, saymayı bıraktım.

Deniz Çoban: Beş.

Bülent Yıldırım: Cengiz'in kramponuna bastı. Net, tartışmasız sarı kart.

Deniz Çoban: Bir oyuncu 5 defa sarı kartlık faul yapıp niye görmez? Bir kişi farketmiyor mu!

Bahattin Duran: Sadece 5 faul yapsa sarı kart görür. Sarı kartsız bitirmesi kabul edilemez.