Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." dedi.

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Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

'Süreç' nasıl başlamıştı?

1 Ekim'deki TBMM açılışında DEM Parti ile tokalaşarak 'barış' mesajı veren Bahçeli, Öcalan için de grup toplantısında "Tecridi kaldırılsın, Meclis'e gelsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın, umut hakkından yararlanması sağlansın" demişti.

Bu çağrının ardından Öcalan 43 ay aranın ardından 23 Ekim'de ilk defa görüş gerçekleştirmişti. Terör örgütü PKK lideriyle aynı zamanda yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan görüşmüştü.

O tarihten bu yana da İmralı'ya bir DEM Parti heyetinin gönderilmesi üzerine konuşuluyor. DEM Parti konuyla ilgili başvuru yaptığını açıklamıştı.