Usta şarkıcı Mustafa Keser'den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı 

Usta sanatçı Mustafa Keser'den gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı Mustafa Keser'in kanser olduğu ortaya çıktı. Katıldığı ödül töreninde konuşma yapan Keser, sağlık durumu hakkında konuştu.

Abone ol

Usta şarkıcı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber... 79 yaşındaki sevilen şarkıcı katıldığı bir davette kanser olduğunu duyurdu. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

“Sağlık durumum gayet iyi."

Keser, yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum.” dedi.

Magazin Burada’nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser’in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

Eşi de kanser hastası

Usta sanatçı Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Keser, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' dedi.

Mustafa Keser kimdir?

1 Ocak 1945 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Feyza Civelek'in kariyer yolundaki maceraları! Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Son haline bakın..Haberi Görüntüle

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.

"Mustafa Keser Sizlerle" (Kanal 6, Samanyolu TV, Flash TV ve TRT Müzik)

"Benzemez Kimse Bize" (Star TV)

Sevilen şarkıları

Seni Sevdim Bir Gül Gibi - 2016

Bana Kötü Diyenler Utansın – Leyla - 2008

Bana Kötü Diyenler Utansın - Meşesiz Dağlar - 2008

Seviyorum / Çaresizim - Sigaramın Dumanı - 2008

Bana Kötü Diyenler Utansın - Derdimi Kimlere Söylesem - 1996

Seviyorum / Çaresizim - Şamama- 1990

Her Güzele Gönül Verme - Çayda Çıra Destanı - 1990

Yüce Dağ Başında Bir Garip Kervan - 1978

Rol dizileri diziler

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Şeco / Konuk Oyuncu, 2004)

Cesur Kuşku (TV Dizisi 2001)

Olacak O Kadar (Kendisi, 1986)

Düğün Dernek 2: Sünnet (Kendisi, 2015)

Son Darbe (Bağlamacı, 1965)