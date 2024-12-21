Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıda yaralanan 2 Türk ile ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

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Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürdüğü saldırıda az iki kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır olmak üzere toplam 68 yaralı var.

Saldırganın Dr. Taleb Abdul Jawad adında İslam karşıtı ve İsrail yanlısı bir psikiyatrist olduğu, psikoterapi seansları verdiği belirlendi. Saldırıda ölenlerden birinin ise çocuk olduğu öğrenildi.