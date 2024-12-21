CHP'li vekil TBMM Genel Kurulu'nda kağıttan uçak uçurdu

Mecliste bütçe maratonu sona erdi. 39 gün süren bütçe görüşmelerinde renkli görüntüler yansıdı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır uçak inmediğini iddia ederek kürsüde milletvekillerine doğru kağıt uçak uçurdu.

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TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 22 Ekim’deki sunumuyla başlayan bütçe maratonu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle sona erdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 39 gün süren bütçe görüşmelerinde milletvekilleri 235 saat 42 dakika mesai yaptı. Görüşmelerde, Komisyon üyeleri dahil 267 milletvekilinin toplam 1330 söz talebi karşılandı, böylece Meclisteki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu.

Görüşmeler sırasında genel kurul ilginç anlara da sahne oldu.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın, Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır uçak inmediğini dile getirerek, yanında getirdiği kağıt uçağı kürsüden milletvekillerine doğru uçurması tartışmaya neden oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan KAAN'ın üretildiği bir Türkiye'de Genel Kurulda kağıttan uçak uçurulduğunu ilk defa gördüğünü söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın kürsü konuşması sırasında kullandığı kağıttan uçağı attı.

Rögar kapağı maketiyle kürsüye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, kürsüye rögar kapağı maketi ile çıktı. İstanbul'da rögar kapağının metrobüs kapısını kırarak insanların yaralanmasına neden olduğunu belirten Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Yüzüne kömür karası sürdü

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi üzerine söz aldığı kürsüde, maden kazalarında hayatını kaybeden işçilere dikkati çekmek için yüzüne "kömür karası" sürdü.