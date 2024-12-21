Mourinho İstanbul'dan ayrılıyor! İşte sebebi...

Süper Lig'de son oynadığı Eyüpspor karşılaşmasında beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrılıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

TAKIMA İZİN VERDİ

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.