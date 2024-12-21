En düşük maaşları için düzenleme geliyor! Refah payı için net karar

3 Ocak tarihinde 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile emeklilerin 2025 yılında alacakları zam oranı da belli olacak. 16 milyon emeklinin ocak ayında alacakları zam oranı merak edilirken masadaki en güçlü formül belli oldu. İşte detaylar...

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Yeni yıla artık sayılı gün kaldı. 2025'e günler kala emekliler de alacakları zam oranını merak ediyor. Emekli maaşı zammı ile önce kök maaşlar artacak ardından taban aylık düzenlemesi yapılacak. 16 milyon vatandaşı ilgilendiren emekli maaşının ocak ayında ne kadar artacağı merak ediyor.

İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, emekli maaşı zammı 3 Ocak Cuma günü TÜİK'in enflasyonu açıklaması ile belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından kök maaşı 11 bin lira civarında olan ve sıfır zam riski taşıyan emekliler için düzenleme yapılacak.

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR MU?

En düşük emekli aylığının düzenlemesi için bütçe çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğü ifade ediliyor.

5 Aylık enflasyon farkında göre emekliler yüzde 14,57 oranında zammı hakketti. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 45-46 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16,25 ile 16,50 arasında olacağı hesaplandı.

MEMUR EMEKLİSİNDEN DAHA FAZLA ALACAKLAR



Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,25-16,50 arasında bir zam alacağı tahmin edilirken; memur emeklilerinin yüzde 12'lik bir artışı hak edeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde SSK, Bağ-Kur emekli zammı, toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklisinin zammından daha fazla olacak.



2024 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında yüzde 11,68'lik bir zam farkı oluşmuştu. Refah payı artışı ile zam oranları yüzde 49,25'e eşitlenmişti. 2025 yılında da benzer bir eşitlenmenin masaya gelmesi bekleniyor. Bu durumda, Emekli Sandığı emeklilerinin daha düşük olan zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi gündeme gelebilir.

REFAH PAYI MASAYA GELMEYECEK



Hedef enflasyonu tek haneye düşürmek olduğu için önceki dönemlerde gündeme gelen refah payı artışı, "Ücret artışı-Enflasyon artışı" döngüsüne yol açmamak için bu dönemde masaya gelmeyecek.

Rakamlar, kök maaşı 11 bin TL civarında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin, ocak zammı sonrası 12 bin 500 TL almaya devam edeceğini gösteriyor. Teknik olarak kök maaşları artsa da, hesabına yatan miktarda bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması bekleniyor. Önceki iki dönemde, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artış almış ve Hazine desteğiyle 12 bin 500 TL'ye ulaşmıştı. 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda ve önceki dönemler dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi en güçlü formül olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

Düzenleme ilk maaş dönemine yetişmezse ilgili maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatacak