Erzurum'da sporcuların üzerine çığ düştü milli sporcu hayatını kaybetti

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü, 5 sporcu yaralandı. Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan, kaldırıldığı hastanede tüm müdühalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler 5 sporcuyu yaralı olarak kurtardı.

Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'a, hastanede müdahale edildi. Ancak acı haber ilerleyen dakikalarda geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.

İkiz kardeşinin durumu iyi

Çiftçi, Emre'nin ikiz kardeşinin durumunun gayet iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı ve problem bulunmadığını belirtti.

Emre Yazgan'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sporcuların antrenörlerini de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, bir haftada daha burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu elim hadise olmasaydı önümüzdeki hafta sonuna kadar da burada kamplarına devam edeceklerdi. Ben rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. Kendileri bana, 'Biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyor biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız ve bildiğimiz için herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık.' şeklinde bilgi ifade ettiler."

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün bölgeyle ilgili don, buzlanma, dik ve yamaçlı yerlerde de çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımının bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Demek ki sporcularımızın haberi olmadıkları için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu, zuhur ettiğini düşünüyoruz. Ben tekrar bu müessif hadiseden dolayı tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda"

Olaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz. Olayın hadisesinin olduğu yer kayak merkezine bir kilometre mesafede bir yerde, arkamızdaki alan Sultansekisi diye tabir ettiğimiz yer. Dolayısıyla şu anda kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Onun için zaten şu anda tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Onlar kayaklarını yapmaya devam ediyorlar. Kayak merkezimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil."

Yaralı kurtulan sporcular olayı anlattı

Şehir Hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik." dedi.

Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının da boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yaralı sporculardan Hilmi Mucik de 4-5 kişinin önden dağa doğru tırmandığını, kendisinin de arkadaşlarının 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Kar sertleşmişti, yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular."

Yaralılardan Berkay Aydın da olayın gözünün önünden hiç gitmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk."